Осложнение после коронавируса: отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Артиста поместили в клинический госпиталь им. Вишневского и диагностировали хроническую сердечную недостаточность.

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Отец Филиппа Киркорова, болгарский и российский певец Бедрос Киркоров 7 апреля попал в реанимацию с диагнозом хроническая сердечная недостаточность. О госпитализации 89-летнего певца сообщает российское агентство "РБК".

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Представитель Филиппа Киркорова подтвердил информацию и добавил, что Киркорова-старшего поместили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского.

"Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется. Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили Амирана Шотаевича — врач-кардиохирург, директор института Вишневского", — сообщил представитель Киркорова.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, сообщила, что сердечная недостаточность возникла как осложнение в результате заболевания коронавирусом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Что известно о Бедросе Киркорове?

Отец будущей звезды российского шоу-бизнеса родился в Болгарии, в городе Варна, в 1932 году. В молодые годы он сначала учился на сапожника, а после закончил музыкальное училище. Пел в городском хоре, а позже — в военном ансамбле. В 60-е годы прошлого века Киркоров-старший переехал в СССР где поступил в ГИТИС.

В Советском Союзе выступал с различными музыкальными коллективами и оркестрами, в частности пел с оркестрами Ю. Силантьева, В. Федосеева, Э. Рознера и Леонида Утесова. Встреча с Утесовым и работа под его руководством во многом определили творческий путь молодого певца.

Бедрос Киркоров также записал около 50 песен, а студия грамзаписи "Мелодия" выпустила одну большую пластинку из 12 песен и 10 маленьких пластинок.

Киркоров-старший известен как исполнитель народных и патриотических песен, самой известной из них стала песня о советском солдате "Алеша". В 1992 году получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2021 ему было присвоено звание Народного артиста РФ.

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