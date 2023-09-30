Скандал з пропусками в Києві: блогерка знову "каталась" під час комендантської години (відео)

Під час комендантської години Києвом рухалась машина, в якій поруч з блогеркою сидів невідомий чоловік. Якщо він має нічну перепустку, то має бути працівником органів влади, або правоохоронцем, або військовим.

Related video

Київська блогерка з ніком ta.samaya.devil опублікувала відео, на якому катається столицею під час комендантської години. У мережі з цього приводу розгоряється черговий скандал: два тижні тому вона вже розміщувала схожий запис, тільки тоді кермувала власним авто. Цього разу за кермом сидить невідомий, який має нічну перепустку з дозволом переміщуватись містом у нічний час. Відео опубліковане на сторінці Instagram блогерки.

Блогерка розмістила кількасекундні відео у stories. Видно, як автомобіль несеться нічним Києвом. Поруч з жінкою — чоловік явно призовного віку, до якого вона звертається "Сань". У кабіні лунає пісня проросійської співачки Anna Asti. Також з'являється надпис, який пояснює, що діється на екрані: парочка зібралась погуляти посеред ночі, при чому у чоловіка є перепустка, яку він використовує для "прогулянок" під час комендантської години.

Відео з'явилось у мережі в ніч з 29 на 30 вересня, зауважили у мережі. Також вказали, що блогерку звати Анна Краснова.

Акаунт Instagram у блогерки закритий, тому про відео стало відомо завдяки публікаціям у тематичних Telegram-каналах.

Скандал з пропусками у Києві: деталі

Власниця ніку ta.samaya.devil має 136 тис. підписників в Instagram станом на 30 вересня. Зауважимо, ще 11 вересня у неї було 125 тис. підписників — тобто, кількість шанувальників зросла на 10 тис. протягом двох тижнів. Пояснюючи події того дня, жінка заявляла, що не здатна пояснити, звідки у неї взявся підроблений документ. Вона ним володіла впродовж року і не збирається розказувати, хто їй його дав.

Блогерка ta.samaya.devil свого часу вже опинялась у полі зору правоохоронців. У 2020 році патрульна поліція спинила її на дорозі та з'ясувала, що жінка сіла за кермо на підпитку. Пізніше стало відомо, що їй довелось сплатити 10 тис. грн штрафу.

Про деталі життя жительки Києва, яка час від часу катається столицею в комендантську годину, можна знайти у мережі TikTok. Жінка відвідує спортзал, отримує квіти, катається на машині та слухає російську поп-музику.

Скандал із перепустками у Києві: чи є реакція правоохоронців?

Наразі на сторінці Патрульної поліції Києва немає реакції на відео блогерки: крайнє повідомлення стосується розшуку пропалих осіб. Також немає коментарів у Telegram-каналі КМДА.

Зазначимо, у КМДА повідомили, що з 25 вересня запроваджують перепустки нового зразка. Також нагадали, хто має на них право: працівники "сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади".

Нагадуємо, український співак Віктор Павлік також потрапляв у халепу з нічними перепустками. У мережі опублікували відео, на якому його дружина хизувалась перепусткою і каталась Києвом вночі. Після цього правоохоронці провели з співаком виховну бесіду і відкрила кримінальне провадження.