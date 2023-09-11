Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Скандал с пропусками в Киеве: блогеры ездили по улицам в комендантский час (видео)

новости Киева, пропуск киев, комендантский час киев, блогерша, комендантский час киев

Одна из девушек похвасталась перед подписчиками тем, что имеет специальный пропуск, поэтому может спокойно ездить по ночной столице.

Related video

В сети разгорается очередной скандал из-за нарушения комендантского часа в Киеве. Блогерша под ником Ta samaya devil выложила у себя на странице в Instagram видео за рулем автомобиля в ночное время.

На видео девушка подпевает под российскую поп-музыку. Кадры она прокомментировала надписью: "Хорошо, когда есть пропуск, и можно кататься по ночам".

Блогерша имеет 125 тысяч подписчиков в Инстаграм.

Fullscreen

Также блогерша уже имела проблемы с полицией за превышение скорости и вождение без прав и в нетрезвом состоянии. Ta samaya devil (Анну Краснову) патрульные задерживали в 2020 году и изъяли у нее права, а суд лишил возможности вождения сроком на год и назначил ей более 10 тысяч грн штрафа.

Также своим пропуском похвасталась другая жительница Киева, которая имеет страницу в сетях под ником Tati_Phoenix777.

Видео вызвало возмущение пользователей и кучу вопросов относительно того, откуда она ее достала.

"Куча вопросов по поводу пропуска. Этот пропуск у меня. Блин, я не знаю. В июле был год как он у меня. Откуда он у меня? Я не буду рассказывать. Это личная информация — кто мне сделал этот пропуск, да? Ну, конечно, я не буду о таком рассказывать", — сказала девушка.

Fullscreen

В украинском телеграм-канале "Джокер" обратили внимание на ночные катания девушки и призвали навести порядок с пропускными документами.

"Нужно навести порядок с пропусками. На каждом углу и на сотнях ТГ-каналов можно купить пропуск", — говорится в сообщении.

Fullscreen

Другой телеграм-канал пишет, что в КГГА увеличили количество пропусков для проезда в комендантский час с 42 000 до 47 000 штук.

"Теперь пропуска уже и у спецагенток из OnlyFans появились. Ночью они выполняют сверхсложные задачи государственного уровня. Ну это точно не коррупция", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацполиция начала уголовное производство по факту подделки специального пропуска для передвижения по Киеву во время комендантского часа, ранее изъятого у артиста Виктора Павлика.

Ранее сообщалось, что сам Виктор Павлик объяснил, что пропуск жене не покупал .