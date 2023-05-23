Производство начато: правоохранители проверяют спецпропуск Павлика на подлинность (фото)

В Нацполиции рассказали, что сейчас проходит экспертиза пропуска, которым похвастался в соцсетях певец. Также полицейские направили запрос в ВСП с целью выяснить правомерность его выдачи.

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Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту подделки специального пропуска для передвижения по Киеву во время комендантского часа, ранее изъятого у артиста Виктора Павлика. Об этом известно из ответа столичного главного управления Нацполиции на запрос медиа "Букви", опубликованного 23 мая.

"16 мая нынешнего года во время мониторинга сети Интернет и средств массовой информации правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час", — говорится в документе.

Правоохранители проинформировали, что внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье о подделке или использовании поддельных документов. 17 мая, по данным Нацполиции, была назначена экспертиза спецпропуска, заключение по результатам которого еще ожидается. Полицейские передали, что идет досудебное расследование.

"Кроме того, в Центральное управление военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области был направлен запрос на получение информации о правомерности выдачи такого пропуска", — подчеркнули в ответе.

Также в полиции отметили, что "вопрос выдачи, учета и тому подобного" этих пропусков не входит в компетенцию ведомства, и посоветовали журналистам обратиться в КГВА.

Ответ главного управления Нацполиции Киева по запросу СМИ Фото: Буквы

Напомним, 16 мая жена артиста Екатерина Репяхова поделилась в соцсетях, что муж подарил ей спецпропуск. Она сняла проезд по Южному мосту в Киеве, движение по которому разрешено только спецтранспорту.

Уже 17 мая в главном управлении Нацполиции Киева сообщили, что стражи порядка провели с парой разговор о запрете фиксации объектов стратегического значения и изъяли пропуск.