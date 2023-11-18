На журналіста Михайла Ткача напали під час зйомки біля ресторану на Київщині (відео)

За словами постраждалого, біля закладу харчування помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.

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На журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача здійснили напад під час зйомки біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Про це повідомляється на сайті УП.

За його словами, у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир" на Київщині, де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.

Як зазначив Ткач, поблизу закладу було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", — повідомив Михайло Ткач

Момент удару журналіста можна побачити й на відео з місця події, котре опублікувало видання на YouTube-каналі.

Попри комендантську годину: в Києві клуб продовжує працювати вночі

Нагадаємо, раніше Михайло Ткач повідомляв, що в центрі Києва попри комендантську годину працює заклад Boho Club. Поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату.

В дописі у фейсбук Ткач написав, що поліцейські так і не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість й наявність інших важливих викликів.

Нагадаємо, що на початку жовтня команда журналістів Bihus.Info оприлюднила розслідування, присвячене грошовим виплатам депутатам-втікачам. За даними авторів матеріалу, парламентарі Ілля Кива, Олексій Ковальов і Тарас Козак після повномасштабного вторгнення отримали з бюджету України десятки тисяч гривень як зарплати та компенсації за проїзд/лікування.

Ще одне розслідування команди Bihus.Info було присвячене елітним автомобілям, на які народні депутати пересіли після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.