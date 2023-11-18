На журналіста Михайла Ткача напали під час зйомки біля ресторану на Київщині (відео)
За словами постраждалого, біля закладу харчування помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.
На журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача здійснили напад під час зйомки біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Про це повідомляється на сайті УП.
За його словами, у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир" на Київщині, де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.
Як зазначив Ткач, поблизу закладу було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.
"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", — повідомив Михайло Ткач
Момент удару журналіста можна побачити й на відео з місця події, котре опублікувало видання на YouTube-каналі.
Попри комендантську годину: в Києві клуб продовжує працювати вночі
Нагадаємо, раніше Михайло Ткач повідомляв, що в центрі Києва попри комендантську годину працює заклад Boho Club. Поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату.
В дописі у фейсбук Ткач написав, що поліцейські так і не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість й наявність інших важливих викликів.
Нагадаємо, що на початку жовтня команда журналістів Bihus.Info оприлюднила розслідування, присвячене грошовим виплатам депутатам-втікачам. За даними авторів матеріалу, парламентарі Ілля Кива, Олексій Ковальов і Тарас Козак після повномасштабного вторгнення отримали з бюджету України десятки тисяч гривень як зарплати та компенсації за проїзд/лікування.
Ще одне розслідування команди Bihus.Info було присвячене елітним автомобілям, на які народні депутати пересіли після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.