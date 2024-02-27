Хватали и обыскивали: в Польше задержали украинского журналиста, который снимал на границе

Съемочную группу доставили в комендатуру, где обыскивали их авто, забрали все карточки памяти с камер, все телефоны и документы.

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В Польше правоохранители задержали возле польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Возле границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать", — рассказал Ткач.

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Он добавил, что дальше их доставили в комендатуру, где около 10 человек обыскивали авто журналистов, выбрасывали вещи на капот. Также правоохранители, забрали все карточки памяти с камер, все телефоны и документы.

"На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу.Отснятые материалы поляки частично удалили". — рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Напомним, что 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить поставки украинской продукции в Европу. По его словам, Брюссель установил правила для европейских фермеров, которые делают для них производство все дороже.