У Польщі через немовля правоохоронці затримали 18-річну українку: подробиці

Дівчина потрапила до лікарні, де медики встановили, що вона нещодавно народила. Українка змушена була розповісти, як позбулася дитини.

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У Польщі 18-річна українка ризикує опинитися за ґратами після того, як позбулася своєї новонародженої дитини. Дівчина сховала тіло у сумку і залишила його на зупинці громадського транспорту. Про це пише видання Yavp.pl.

Так, у селищі Бжезіни Мазовецького воєводства у сміттєвому баку біля місцевої зупинки знайшли сумку з мертвим немовлям. Встановлено, що її залишила 18-річна українка.

Після пологів їй стало зле і вона змушена була звернутися по допомогу до медиків. Ті з'ясували, що дівчина нещодавно народила і поцікавилися, де дитина. Також вони викликали правоохоронців.

Українка змушена була зізнатися, що вагітність була небажаною і вона позбулася немовляти та вказала місце, де це зробила. Там на зупинці правоохоронці і знайшли тіло немовляти.

Його доправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити, чи дитина вже народилася мертвою, чи стала жертвою злочину.

Триває з'ясування обставин цієї події. Громадянці України за скоєне загрожує в'язниця.

Нагадаємо, що в Польщі за трагічних обставин померла 25-річна вагітна українка. Пацієнтку у критичному стані транспортували до реанімації університетської лікарні в Кракові. Польський омбудсмен вимагає пояснення методів лікування українки.