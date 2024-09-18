В Польше из-за младенца правоохранители задержали 18-летнюю украинку: подробности

Девушка попала в больницу, где медики установили, что она недавно родила. Украинка вынуждена была рассказать, как избавилась от ребенка.

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В Польше 18-летняя украинка рискует оказаться за решеткой после того, как избавилась от своего новорожденного ребенка. Девушка спрятала тело в сумку и оставила его на остановке общественного транспорта. Об этом пишет издание Yavp.pl.

Так, в поселке Бжезины Мазовецкого воеводства в мусорном баке возле местной остановки нашли сумку с мертвым младенцем. Установлено, что ее оставила 18-летняя украинка.

После родов ей стало плохо и она вынуждена была обратиться за помощью к медикам. Те выяснили, что девушка недавно родила и поинтересовались, где ребенок. Также они вызвали правоохранителей.

Украинка вынуждена была признаться, что беременность была нежелательной и она избавилась от младенца и указала место, где это сделала. Там на остановке правоохранители и нашли тело младенца.

Его доставили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, родился ли ребенок уже мертвым или стал жертвой преступления.

Продолжается выяснение обстоятельств этого происшествия. Гражданке Украины за содеянное грозит тюрьма.

Напомним, что в Польше при трагических обстоятельствах умерла 25-летняя беременная украинка. Пациентку в критическом состоянии транспортировали в реанимацию университетской больницы в Кракове. Польский омбудсмен требует объяснения методов лечения украинки.