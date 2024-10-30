"Применили меры принуждения": в Польше во время задержания полицией умер украинец, детали

Украинец пытался устроиться на работу в Польше, однако подрался с владельцем фирмы, который вызвал полицейских. Во время ареста мужчина умер, а прокуратура устанавливает, есть ли в действиях правоохранителей превышение полномочий.

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В польском городе Ключборк 48-летний гражданин Украины умер во время задержания местной полицией. Об этом пишет местное издание RMF FM.

Журналисты указывают, что инцидент произошел в селе Кшивизна вблизи города Ключборк в Опольском воеводстве. Там 48-летний украинец хотел трудоустроиться к местному предпринимателю на работу, однако во время беседы гражданин Украины стал агрессивным, а между собеседниками возникла драка. После чего предприниматель вызвал полицию.

Когда правоохранители приехали на место, то пытались задержать агрессивного мужчину с помощью наручников и других мер принуждения. Однако затем задержанный потерял сознание. На место была вызвана медицинская помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину.

Сейчас местная прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства и исследует все обстоятельства.

"К 48-летнему мужчине применили меры прямого принуждения. В результате применения силы и наручников он умер", — цитирует руководительницу районной прокуратуры в Ключборке Аниту Домброву-Дерду издание Kluczbork.Naszemiasto.

По ее словам, пока не начато ни одного расследования относительно превышения полномочий или невыполнения своих обязанностей сотрудниками полиции, а также не выдвинуто им никаких обвинений.

Журналисты пишут, что результаты вскрытия укажут на причину смерти. Также назначены также токсикологическая и гистопатологическая экспертизы. По результатам всех исследований будет понятно, начнет ли свое расследование прокуратура относительно действий сотрудников полиции.

Напомним, Фокус писал, что из-за младенца правоохранители задержали 18-летнюю украинку. Девушка попала в больницу, где медики установили, что она недавно родила. Украинка вынуждена была рассказать, как избавилась от ребенка.

Также мы рассказывали, что в Польше правоохранители угостили украинца хот-догом и "повесили" 26 преступлений. В полицейском участке Вроцлава из-за этого произошел скандал, и была назначена специальная группа проверки.