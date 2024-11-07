У Варшаві "поліцейські і доставщик їжі" пограбували українок та вкрали 1 мільйон злотих

Одна з них відчинила двері зловмиснику, який представився доставщиком їжі. За даними потерпілих, гроші було виручено від продажу квартири в Україні.

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У Польщі у Варшаві група злочинців, перевдягнених у поліцейських, прикордонників та постачальника їжі, увірвалися до квартири та викрали сумку з грошима. 6 чоловіків проникли у житло, де перебували 3 жінки з України. Про це пише видання Wiadomosci.gazeta.pl.

Грабіжники зв'язали українок та забрали сумку, в якій було близько мільйона злотих. Інцидент стався в одному із будинків на вулиці Bagno.

Злочинці діяли в масках та спецодязі. За свідченнями оцевидиці, четверо злочинців були одягнені у форму поліцейських, п'ятий — у форму прикордонника, а шостий — у одяг постачальника їжі.

За повідомленням очевидців, у квартирі перебували три українки — дві близько 20 років та одна близько 40 років. Одна з них відчинила двері зловмиснику, який представився доставщиком їжі.

Як тільки жінки впустили його, до квартири увірвалися решта членів групи. Вони зв'язали жінок і закрили в одній з кімнат та почали обшукувати приміщення. Сума, вказана у вкраденій сумці, оцінюється в мільйон злотих. За даними потерпілих, гроші було виручено від продажу квартири в Україні.

Зараз поліція перевіряє, чи відповідає пригода заявленим свідченнями та свідченнями потерпілих. Ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як така велика сума була перевезена через кордон. Поліція також намагається встановити особу злочинців та їхні зв'язки з іншими злочинами у регіоні.

Нагадаємо, що у Польщі групу українців та молдован кілька місяців тримали в трудовому рабстві. Три особи були затримані за звинуваченнями в торгівлі людьми.