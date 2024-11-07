В Варшаве "полицейские и доставщик еды" ограбили украинок и украли 1 миллион злотых

Одна из них открыла дверь злоумышленнику, который представился доставщиком еды. По данным потерпевших, деньги были выручены от продажи квартиры в Украине.

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В Польше в Варшаве группа преступников, переодетых в полицейских, пограничников и поставщика еды, ворвались в квартиру и похитили сумку с деньгами. 6 мужчин проникли в жилье, где находились 3 женщины из Украины. Об этом пишет издание Wiadomosci.gazeta.pl.

Грабители связали украинок и забрали сумку, в которой было около миллиона злотых. Инцидент произошел в одном из домов на улице Bagno.

Преступники действовали в масках и спецодежде. По свидетельствам очевидца, четверо преступников были одеты в форму полицейских, пятый — в форму пограничника, а шестой — в одежду поставщика еды.

По сообщению очевидцев, в квартире находились три украинки — две около 20 лет и одна около 40 лет. Одна из них открыла дверь злоумышленнику, который представился доставщиком еды.

Как только женщины впустили его, в квартиру ворвались остальные члены группы. Они связали женщин и закрыли в одной из комнат и начали обыскивать помещение. Сумма, указанная в украденной сумке, оценивается в миллион злотых. По данным потерпевших, деньги были выручены от продажи квартиры в Украине.

Сейчас полиция проверяет, соответствует ли происшествие заявленным показаниям и показаниям потерпевших. Ведется расследование, чтобы выяснить, как такая большая сумма была перевезена через границу. Полиция также пытается установить личность преступников и их связи с другими преступлениями в регионе.

Напомним, что в Польше группу украинцев и молдаван несколько месяцев держали в трудовом рабстве. Три человека были задержаны по обвинениям в торговле людьми.