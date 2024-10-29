Группа украинцев в Польше попала в трудовое рабство к молдаванам

Работали сверхурочно, но зарплаты не получали. 47-летний молдаванин забирал все средства, объясняя это тем, что платит за их проживание и питание.

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В Польше группу украинцев и молдаван несколько месяцев держали в трудовом рабстве. Три человека были задержаны по обвинениям в торговле людьми. Они принуждении группы иностранцев и одного поляка к тяжелой бесплатной работе. Об сообщает Yavp.pl.

Пострадавшие работали в хозяйствах в Вжесцинском уезде недалеко от города Познань. Их зарплату забирал 47-летний гражданин Молдовы, который воспользовался сложной жизненной ситуацией потерпевших. Тех, кто пробовал не подчиняться, били и запугивали.

Правоохранители получили информацию о том, что в уезде находятся иностранцы, которых эксплуатируют для тяжелого труда, еще в августе, но участников преступной группы задержали только на днях.

Главный фигурант дела — гражданин Молдовы промышлял тем, что обещал помощь в поиске работы в Польше иностранцам. Когда они приезжали, он забирал у них все документы под предлогом легализации пребывания. Работников поселяли в хостел, а затем в течение 5-6 дней в неделю их возили на работу в различные хозяйства.

Люди работали сверхурочно, но зарплаты не получали. 47-летний молдаванин забирал все средства, объясняя это тем, что платит за их проживание и питание.

Среди пострадавших есть один гражданин Польши, а также украинцы и молдаване.

47-летнему гражданину Молдовы было предъявлено обвинение в торговле людьми и присвоении паспортов. Задержанные по этому делу 56-летняя жена подозреваемого и 42-летняя женщина будут отвечать за содействие торговле людьми.

Подозреваемые своей вины не признали. Они арестованы пока на 3 месяца.

Напомним, что в Польше, убегая от полиции, погиб 16-летний подросток из Украины. Несовершеннолетний водитель маневрировал на дороге и таранил машины правоохранителей.