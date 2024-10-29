Група українців у Польщі потрапила в трудове рабство до молдован

Працювали понаднормово, але зарплати не отримували. 47-річний молдованин забирав усі кошти, пояснюючи це тим, що сплачує за їхнє проживання і харчування.

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У Польщі групу українців та молдован кілька місяців тримали в трудовому рабстві. Три особи були затримані за звинуваченнями в торгівлі людьми. Вони примушували групи іноземців і одного поляка до важкої безкоштовної роботи. Про повідомляє Yavp.pl.

Постраждалі працювали в господарствах у Вжесцінському повіті неподалік від міста Познань. Їхню зарплату забирав 47-річний громадянин Молдови, який скористався складною життєвою ситуацією потерпілих. Тих, хто пробував не підкорятися, били та залякували.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в повіті перебувають іноземці, яких експлуатують для важкої праці, ще в серпні, але учасників злочинної групи затримали лише днями.

Головний фігурант справи — громадянин Молдови промишляв тим, що обіцяв допомогу в пошуку роботи в Польщі іноземцям. Коли вони приїжджали, він забирав у них всі документи під приводом легалізації перебування. Працівників поселяли в хостел, а потім протягом 5-6 днів на тиждень їх возили на роботу в різні господарства.

Люди працювали понаднормово, але зарплати не отримували. 47-річний молдованин забирав усі кошти, пояснюючи це тим, що сплачує за їхнє проживання і харчування.

Серед потерпілих є один громадянин Польщі, а також українці та молдовани.

47-річному громадянину Молдови було висунуто звинувачення в торгівлі людьми та привласненні паспортів. Затримані у цій справі 56-річна дружина підозрюваного та 42- річна жінка відповідатимуть за сприяння торгівлі людьми.

Підозрювані своєї провини не визнали. Їх заарештовано поки на 3 місяці.

Нагадаємо, що у Польщі, втікаючи від поліції, загинув 16-річний підліток із України. Неповнолітній водій маневрував на дорозі та таранив автівки правоохоронців.