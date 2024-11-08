Смерть украинца в Польше: полицейскому предъявили обвинение, подробности

По информации представителя польской прокуратуры, полицейскому грозит пять лет лишения свободы. Вину свою он не признает.

В польском городе Ополе прокуратура предъявила обвинение 29-летнему полицейскому из-за чрезмерного применения им силы в отношении 48-летнего гражданина Украины, которое привело к его смерти. Инцидент произошел 29 октября, сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

"6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвиживания лица, что привело к смерти 48-летнего гражданина Украины", — отметил он.

Полицейский дал показания по делу, однако вину свою не признал. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей, также мужчине запретили выезжать из страны. Станислав Бар добавил, что обвиняемому грозит до пяти лет заключения.

Результаты вскрытия тела украинца показали, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Однако точную причину смерти можно будет назвать лишь после проведения всех экспертиз. Тело умершего уже передали семье.

По словам представителя прокуратуры, применение чрезмерной силы из-за национальной неприязни исключается. Барр добавил, что считает это несчастным случаем. По его словам, в Опольском воеводстве это первый в нынешнем году случай смерти во время задержания полицией.

Генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь отметил, что смерть украинского гражданина находится на особом контроле учреждения.

"Со своей стороны Генконсульство во взаимодействии с правоохранительными органами подчеркивает важность всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела", — подчеркнул Токарь.

Смерть украинца в Польше: что произошло

Напомним, в конце октября в населенном пункте Кшивизна один из предпринимателей, к которому пытался устроиться украинец, вызвал полицию. Дело в том, что владелец фирмы требовал от мужчины, который в результате отказался у него работать, заплатить за ночлег. Украинец сначала не хотел платить, однако на момент приезда полиции все же отдал деньги.

Мужчина ответил отказом на просьбу полицейских показать ему документы, поэтому правоохранители хотели отвезти мужчину в участок. Украинец сначала сопротивлялся. Когда на него пытались надеть наручники, мужчине стало плохо и он потерял сознание. Вызванные спасатели констатировали его смерть.

Напомним, в конце октября в Польше группу украинцев и молдаван несколько месяцев держали в трудовом рабстве. Три человека были задержаны по обвинениям в торговле людьми.

Добавим, что в начале ноября в Варшаве группа преступников, переодетых в полицейских, пограничников и поставщика еды, ворвались в квартиру и похитили сумку с деньгами. 6 мужчин проникли в жилье, где находились 3 женщины из Украины.