До 5 мільйонів: у МВС порахували, скільки незареєстрованої зброї ховають українці (відео)

МВС не може порахувати точну кількість незареєстрованої зброї, яку мають на руках громадяни України, підтвердив заступник міністра Богдан Драпатий. До грудня 2024 року її слід задекларувати за спрощеною процедурою.

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Українці, починаючи з 2014 року, здобули вогнепальну зброю або під час боїв, або під час перебування на окупованій території, або отримали у перші дні війни для оборони держави, або їх нагородили. З листопада 2024 року починає діяти закон, відповідно до якого таку зброю потрібно зареєструвати або здати правоохоронним органам. Про ситуацію щодо незареєстрованої зброї заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпатий розповів у ефірі телемарафону.

Драпатий пояснив, що громадяни України дійсно мають трофейну зброю, яку вони роздобули, наприклад, під час тимчасової окупації, або у бою. Крім того, є незареєстрована зброя, отримана від Сил оборони на початку вторгнення. Зі слів посадовця, на руках у населення — від 2 до 5 млн одиниць. Ці числа — оцінки західних партнерів, оскільки у МВС немає методики, щоб з'ясувати реальні обсяги.

"Озвучуються цифри від двох до п'яти мільйонів зброї може бути на руках у населення, яка є не зареєстрована, і саме цей закон дасть можливість цю зброю якраз і задекларувати для того, щоб її облікувати і ми зможемо тоді уже володіти інформацією", — сказав Драпатий.

Закон про зброю — пояснення Богдана Драпатого, див. з 8-ої год. трансляції

Закон про зброю — деталі

Зазначимо, 24 серпня президент України підписав закон №9538, який спрощує реєстрацію та декларування зброї, боєприпасів та трофейну зброю, писав Фокус. Закон вступить у дію 25 листопада 2024 року. Згідно з нормативно-правовим актом, громадяни протягом 30 днів повинні з'явитись у підрозділи МВС і повідомити про зброю, яку мають на руках без реєстрації. Ідеться про пістолети, автомати, мисливські рушниці: обов'язкове декларування вогнепальної зброї калібру до 12,7 мм, гладкоствольної до 20 мм, та кулі до них. Починаючи з грудня 2024 року, можна буде звертатись за номерами 1120 та 102, щоб повідомити про порушення закону. Якщо ідеться про зброю, отриману у перші дні війни, і на яку немає документів, то її також слід декларувати, а потім здати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.

Нагадуємо, 30 серпня народна депутатка Людмила Буймістер пояснила важливі питання економічного бронювання, на які зважатимуть під час ухвалення рішень у Раді. Тим часом на розгляд парламентарів надійшов законопроєкт, який може корупціонерів звільнити від покарання.