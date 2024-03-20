"За" 300 нардепів: українці можуть отримати право користуватися зброєю під час війни (фото)

Законопроєкт щодо вдосконалення порядку отримання, декларування й поводження зі зброєю пройшов перше читання. Він пропонує дозволити цивільним громадянам зберігати деяку вогнепальну зброю та боєприпаси.

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Українці зможуть легально зберігати знайдену зброю під час війни. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні 20 березня. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого, законопроєкт у першому читанні підтримало 300 депутатів, "проти" — один.

Фото: МВС

Зміни, які пропонуються законопроєктом

Законопроєктом про внесення змін до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю №9538 пропонують дозволити цивільній особі задекларувати наявну зброю і боєприпаси до неї, володіти й користуватися ними задля відсічі та стримування ЗС РФ протягом воєнного стану.

Натомість МВС повинен встановити порядок декларування зброї і боєприпасів до неї.

Проєкт зобовʼязує впорядкувати правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів цивільними громадянами, які беруть участь у стриманні агресію РФ чи інших країн, та порядок зберігання, обліку, реалізації й утилізації задекларованої зброї.

Яка вогнепальна зброя підлягає декларуванню

Йдеться про:

нарізну вогнепальну зброю калібру не більше 12,7 мм;

гладкоствольну вогнепальну зброю не більше 23 мм;

боєприпаси до зброї.

Проте цивільні особи, які задекларували озброєння, не можуть передавати його іншим людям.

Яку зброю заборонено декларувати

Не підлягає декларуванню зброя та боєприпаси, які належать:

військовослужбовцям МВС;

ЗСУ;

військовим формуванням;

правоохоронним і розвідувальним органам;

органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу.

Додамо, що законопроєкт №9538 зареєстрували у Верховній Раді 28 липня 2023 року.

Нагадаємо, в серпні 2023 року в МВС заявили, що в Україні збільшилася кількість громадян, які володіють вогнепальною зброєю через війну. Зокрема, незаконну зброю регулярно виявляли співробітники Нацполіції, Держприкордонслужби.

22 січня голова Нацполіції Іван Виговський зауважив, що під час війни в українців не забиратимуть зброю, отриману на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, люди зі зброєю почуваються спокійніше, впевненіше й безпечніше.