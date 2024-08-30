До 5 миллионов: в МВД посчитали, сколько незарегистрированного оружия прячут украинцы (видео)

МВД не может посчитать точное количество незарегистрированного оружия, которое имеют на руках граждане Украины, подтвердил заместитель министра Богдан Драпатий. До декабря 2024 года его следует задекларировать по упрощенной процедуре.

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Украинцы, начиная с 2014 года, получили огнестрельное оружие либо во время боев, либо во время пребывания на оккупированной территории, либо получили в первые дни войны для обороны государства, либо их наградили. С ноября 2024 года начинает действовать закон, согласно которому такое оружие нужно зарегистрировать или сдать правоохранительным органам. О ситуации с незарегистрированным оружием заместитель министра внутренних дел Богдан Драпатий рассказал в эфире телемарафона.

Драпатий пояснил, что граждане Украины действительно имеют трофейное оружие, которое они раздобыли, например, во время временной оккупации, или в бою. Кроме того, есть незарегистрированное оружие, полученное от Сил обороны в начале вторжения. По словам чиновника, на руках у населения — от 2 до 5 млн единиц. Эти числа — оценки западных партнеров, поскольку у МВД нет методики, чтобы выяснить реальные объемы.

"Озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов оружия может быть на руках у населения, которое не зарегистрировано, и именно этот закон даст возможность это оружие как раз и задекларировать для того, чтобы его учесть и мы сможем тогда уже владеть информацией", — сказал Драпатий.

Закон об оружии — объяснение Богдана Драпатого, см. с 8-го часа трансляции

Закон об оружии — детали

Отметим, 24 августа президент Украины подписал закон №9538, который упрощает регистрацию и декларирование оружия, боеприпасов и трофейного оружия, писал Фокус. Закон вступит в действие 25 ноября 2024 года. Согласно нормативно-правовому акту, граждане в течение 30 дней должны явиться в подразделения МВД и сообщить об оружии, которое имеют на руках без регистрации. Речь идет о пистолетах, автоматах, охотничьих ружьях: обязательное декларирование огнестрельного оружия калибра до 12,7 мм, гладкоствольного до 20 мм, и пули к ним. Начиная с декабря 2024 года, можно будет обращаться по номерам 1120 и 102, чтобы сообщить о нарушении закона. Если речь идет об оружии, полученном в первые дни войны, и на которое нет документов, то его также следует декларировать, а затем сдать в течение 90 дней после завершения военного положения.

Напоминаем, 30 августа народный депутат Людмила Буймистер объяснила важные вопросы экономического бронирования, которые будут учитывать при принятии решений в Раде. Между тем на рассмотрение парламентариев поступил законопроект, который может коррупционеров освободить от наказания.