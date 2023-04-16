Допомагав ухилянтам: у Луцьку власника Telegram-каналу про повістки засудили до 5 років, — ЗМІ

Суд дійшов висновку про те, що власник пабліка, в якому розміщувалася інформація про те, де й коли в місті роздають повістки, перешкоджав діяльності ЗСУ.

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Жителя Луцька, який в анонімному Telegram-каналі публікував інформацію про те, де і в яких районах міста роздають повістки, засудили до 5 років позбавлення волі. У провину городянину ставили перешкоду діяльності ЗСУ. Про це повідомив Telegram-канал "Куратор області".

У пабліку розміщувалися відомості про час і місця, де співробітники Волинського ТЦК вручали повістки, що, на думку обвинувачення, нібито дозволяло чоловікам призовного віку ухилитися від попадання до армійських лав.

Власника інтернет-ресурсу затримали, у його будинку провели обшук і після місяця оголосили вирок: п'ять років в'язниці та два роки випробувального терміну. Наявність випробувального терміну передбачає умовне покарання.

Нагадаємо, що з'явилися нові правила вручення повісток, а юристи розповіли про те, які проблеми чекають на представників ТЦК. Нововведення докорінно не змінять роботу військкоматів, але є ймовірність того, що тепер повістки виписуватимуть більшій кількості мешканців інших регіонів — звідси й можлива юридична тяганина.

Нагадаємо, що британська розвідка розповіла, навіщо в Росії схвалили електронні повістки. За даними Міноборони Великобританії, зараз у РФ ставка робиться на добровольчі формування, проте в майбутньому втрати можуть поповнюватися вже й за рахунок ухилянтів.

Російські ЗМІ з посиланням на джерело з Кремля повідомляють, що роботу над законом про електронні повістки було засекречено. До нього мали стосунок представники Міноборони РФ, Мінцифри, а також ФСБ і МВС.