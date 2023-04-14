"Зачепили особисто": ЗМІ з'ясували, навіщо Путін схвалив електронні повістки в РФ

За інформацією чиновника, наближеного до Кремля, роботу над проєктом закону було засекречено. У ній брали участь Міноборони РФ, Міністерство цифрового розвитку, ФСБ і МВС.

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У п'ятницю, 14 квітня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про електронні повістки у відповідь на еміграцію мільйона росіян, яка й обурила лідера країни. Про це пише медіа The Moscow Times, із журналістами якого поговорив на правах анонімності впливовий чиновник.

"Путіна особисто зачепила втеча громадян у масштабах, яких країна не бачила з моменту розвалу СРСР", — сказав анонімний співрозмовник медіа.

Крім цього, ЗМІ опублікувало дані демографа Олексія Ракші. Він стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну з Росії виїхало щонайменше від 500 до 800 тисяч людей.

"Ця втеча одночасно особисто зачепила й обурила начальника (президента РФ Володимира Путіна, — ред). Було доручено припинити подібне в майбутньому та почати виховувати в людях патріотизм", — розповів чиновник журналістам.

Інформатор ЗМІ уточнив, що підготовку закону було засекречено. Роботою над документом займалися Міноборони РФ, Міністерство цифрового розвитку, ФСБ, МВС та інші відомства.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що в Росії хочуть прирівняти електронні повістки до звичайних. Повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного. Ухилянтам заборонять виїжджати з країни, а також брати кредити й керувати транспортом.

Цього ж дня в РФ почали активно гуглити про мобілізацію та виїзд із країни. Крім того, навіть зараз на території Росії спостерігається черговий стрибок інтересу до теми закордонних поїздок.