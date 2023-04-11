Електронні повістки: в РФ почали активно гуглити про мобілізацію та виїзд з країни (фото)

Нові поправки в російському законодавстві передбачають покарання для "уклоністів" у вигляді заборони на керування транспортом, укладання угод про нерухомість, реєстрацію ІП, оформлення кредитів, а також на виїзд із країни.

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У зв'язку з розглядом Державної Думою Російської Федерації поправок, спрямованих на "удосконалення військового обліку", росіяни почали частіше цікавитися в пошуковій системі Google темами "повістки", "електронні повістки" та "мобілізація". Про це свідчать дані Google Trends.

Ріст інтересу до теми повісток серед росіян

Громадяни РФ активно гуглять тему електронних повісток

Останніми днями росіяни почали частіше гуглити запит "мобілізація"

Крім того, на території Росії спостерігається черговий стрибок інтересу до теми закордонних поїздок.

Росіяни цікавляться, як виїхати з країни

Нагадаємо, 11 квітня Держдума РФ розглядала поправки щодо "удосконалення військового обліку". Російська влада має намір створити єдиний реєстр осіб, які підлягають призову. Крім того, повістки, отримані у цифровому форматі, планують прирівняти до паперових.

У новому законопроекті також йдеться про те, що росіяни, які отримали повістку, не можуть залишати територію країни, доки не з'являться у військкомат. Навіть якщо повістка не вручалася, вона автоматично вважатиметься врученою через 7 днів з моменту її реєстрації в реєстрі повісток.

Для "уклоністів" у РФ передбачили обмеження у вигляді заборони на керування транспортом, укладання угод про нерухомість, реєстрацію ІП та оформлення кредитів.

Раніше, 19 березня російське видання "Верстка" повідомило, що в Росії випускникам Московського авіаційного інституту відмовлялися вручати дипломи, вимагаючи натомість підписати документ про отримання повістки до військкомату.

Ще ми писали про те, що за даними росЗМІ від 15 березня, російські військкоми почали розносити повістки чоловікам для "уточнення даних". Про роздачу повісток повідомили мешканці 16 регіонів Російської Федерації.