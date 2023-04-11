Громадянам РФ заборонять виїзд із країни в період від отримання повістки до явки у військкомат

Журналісти повідомляють, що автори поправок пропонують дублювати традиційні повістки з електронними сповіщеннями, при цьому обидва документи матимуть рівну юридичну силу. Ухилістів чекатиме ціла низка обмежень.

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У вівторок, 11 квітня, у Держдумі РФ планується розгляд у другому та третьому читанні законопроекту про внесення поправок до єдиного реєстру військовозобов'язаних, у рамках якого електронні повістки пропонується юридично прирівняти до паперових. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на голову комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.

З тексту законопроекту про електронні повістки випливає, що громадянам РФ, які підлягають заклику і отримали повістку, з дня її вручення до моменту явки до військкомату заборонять виїзд з Росії. Поправки зробили представники всіх п'яти думських фракцій.

За словами Картаполова, законопроект передбачає, що електронні сповіщення від військкоматів також дублюватимуть традиційні повістки. Обидва документи матимуть рівну юридичну силу. У поправках пропонується надсилати повістки рекомендованими листами.

"Порядок денний вважається врученим, якщо він доставлений під розписку рекомендованим листом. Електронний порядок денний вважається врученим з моменту його розміщення в особистому кабінеті громадянина на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційній системі", — зазначається в законопроекті.

Також у тексті законопроекту написано, що у разі, якщо повістка не була вручена, вона автоматично вважатиметься врученою після семи днів з моменту її реєстрації в реєстрі повісток.

Що чекатиме на ухилістів?

Громадянам РФ, що ухиляються від призову, автори законопроекту пропонують заборонити виїзд з країни.

"Якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися у військовий комісаріат. Якщо вона цього не зробить, то їй за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що вводяться обмеження на виїзд та інші обмежувальні заходи", – наголосив Картаполов.

Також до обмежувальних заходів входить заборона на керування транспортом, заборона на укладання угод з нерухомістю, заборона на реєстрацію ІП, заборона на можливість брати кредити та інші обмеження.

Щоб організувати нову систему військового обліку у поправках зазначено пропозицію використовувати спеціалізований захищений державний інформаційний ресурс, який допоможе сформувати базу Єдиного реєстру військового обліку у Росії.

Минулого тижня радник керівника ВП Михайло Подоляк закликав робити правильні висновки про "природу будь-яких терактів у Росії" і заявив, що для набору громадян до лав ЗС РФ необхідна шок-мобілізація власного населення.

У березні від представників ГУР стало відомо, що влада Росії проводить у країні приховану мобілізацію, що дозволяє поповнювати ряди військовослужбовців на мінімум 20 тисяч осіб на місяць.