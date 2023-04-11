Гражданам РФ запретят выезд из страны в период от получения повестки до явки в военкомат

Журналисты сообщают, что авторы поправок предлагают дублировать традиционные повестки с электронными оповещениями, при этом оба документа будут иметь равную юридическую силу. Уклонистов же будет ожидать целый ряд ограничений.

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Во вторник, 11 апреля, в Госдуме РФ планируется рассмотрение во втором и третьем чтении законопроекта о внесении поправок в единый реестр военнообязанных, в рамках которого электронные повестки предлагается юридически приравнять к бумажным. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Из текста законопроекта об электронных повестках следует, что гражданам РФ, подлежащим призыву и получившим повестку, со дня ее вручения до момента явки в военкомат запретят выезд из России. Поправки внесли представители всех пяти думских фракций.

По словам Картаполова, законопроект предусматривает, что электронные оповещения от военкоматов будут также дублировать традиционные повестки. Оба документа будут иметь равную юридическую силу. В поправках предлагается отправлять повестки заказными письмами.

"Повестка считается врученной, если она доставлена под расписку заказным письмом. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе", — указывается в законопроекте.

Также в тексте законопроекта написано, что в случае, если повестка не была вручена, она станет автоматически считаться врученной после семи дней с момента дня ее регистрации в реестре повесток.

Что будет ждать уклонистов?

Уклоняющимся от призыва гражданам РФ авторы законопроекта предлагают запретить выезд из страны.

"Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и другие ограничительные меры", – подчеркнул Картаполов.

Также в ограничительные меры входит запрет на управление транспортом, запрет на заключение сделок с недвижимостью, запрет на регистрацию ИП, запрет на возможность брать кредиты и другие ограничения.

Чтобы организовать новую систему воинского учета в поправках указано предложение использовать специализированный защищенный государственный информационный ресурс, который поможет сформировать базу Единого реестра воинского учета в России.

На прошлой неделе советник руководителя ОП Михаил Подоляк призвал делать правильные выводы о "природе любых терактов в России" и заявил, что для набора граждан в ряды ВС РФ России необходима шок-мобилизация собственного населения.

В марте от представителей ГУР стало известно, что власти России проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды военнослужащих на минимум 20 тысяч человек в месяц.