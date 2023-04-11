Электронные повестки: в РФ начали активно гуглить о мобилизации и выезде из страны (фото)
Новые поправки в российском законодательстве предусматривают наказание для "уклонистов" в виде запрета на управление транспортом, заключение сделок о недвижимости, регистрацию ИП, оформление кредитов, а также на выезд из страны.
В связи с рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации поправок, направленных на "усовершенствование воинского учета", россияне начали чаще интересоваться в поисковой системе Google темами "повестки", "электронные повестки" и "мобилизация". Об этом говорят данные Google Trends.
Кроме того, на территории Росси наблюдается очередной скачок интереса к теме зарубежных поездок.
Напомним, 11 апреля Госдума РФ рассматривала поправки касательно "усовершенствование воинского учета". Российские власти намерены создать единый реестр лиц, подлежащих призыву. Кроме того, повестки, полученные в цифровом формате, планируют прировнять к бумажным.
В новом законопроекте также говорится, что россияне, получившие повестку, не могут покидать территорию страны, пока не явятся в военкомат. Даже если повестка не вручалась, она будет автоматически считаться врученной спустя 7 дней с момента ее регистрации в реестре повесток.
Для "уклонистов" в РФ предусмотрели ограничения в виде запрета на управление транспортом, заключение сделок о недвижимости, регистрацию ИП и оформление кредитов.
Ранее, 19 марта российское издание "Верстка" сообщило, что в России выпускникам Московского авиационного института отказывались вручать дипломы, требуя взамен подписать документ о получении повестки в военкомат.
Еще мы писали о том, что по данным росСМИ от 15 марта, российские военкомы начали разносить повестки мужчинам для "уточнения данных". О раздаче повесток сообщили жители 16 регионов Российской Федерации.