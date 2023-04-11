Электронные повестки: в РФ начали активно гуглить о мобилизации и выезде из страны (фото)

Новые поправки в российском законодательстве предусматривают наказание для "уклонистов" в виде запрета на управление транспортом, заключение сделок о недвижимости, регистрацию ИП, оформление кредитов, а также на выезд из страны.

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В связи с рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации поправок, направленных на "усовершенствование воинского учета", россияне начали чаще интересоваться в поисковой системе Google темами "повестки", "электронные повестки" и "мобилизация". Об этом говорят данные Google Trends.

Скачок интереса к теме повесток среди россиян

Граждане РФ активно гуглят тему электронных повесток

В последние дни россияне начали чаще гуглить запрос "мобилизация"

Кроме того, на территории Росси наблюдается очередной скачок интереса к теме зарубежных поездок.

Россияне интересуются, как выехать из страны

Напомним, 11 апреля Госдума РФ рассматривала поправки касательно "усовершенствование воинского учета". Российские власти намерены создать единый реестр лиц, подлежащих призыву. Кроме того, повестки, полученные в цифровом формате, планируют прировнять к бумажным.

В новом законопроекте также говорится, что россияне, получившие повестку, не могут покидать территорию страны, пока не явятся в военкомат. Даже если повестка не вручалась, она будет автоматически считаться врученной спустя 7 дней с момента ее регистрации в реестре повесток.

Для "уклонистов" в РФ предусмотрели ограничения в виде запрета на управление транспортом, заключение сделок о недвижимости, регистрацию ИП и оформление кредитов.

Ранее, 19 марта российское издание "Верстка" сообщило, что в России выпускникам Московского авиационного института отказывались вручать дипломы, требуя взамен подписать документ о получении повестки в военкомат.

Еще мы писали о том, что по данным росСМИ от 15 марта, российские военкомы начали разносить повестки мужчинам для "уточнения данных". О раздаче повесток сообщили жители 16 регионов Российской Федерации.