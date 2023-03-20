В московском ВУЗе не выдают выпускникам дипломы без получения повестки, — росСМИ (фото)

Студенты высшего учебного заведения рассказали, что в кабинете, где выдают дипломы, сидит военком. Один из выпускников решил сходить в военкомат по повестке и рассказал, что его пытались завербовать на службу по контракту.

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Студентам Московского авиационного института, окончившим программы специалиста, отказываются выдавать дипломы без подписания документа о получении повестки в военкомат. Об этом рассказали несколько студентов ВУЗа российскому изданию "Верстка" 19 марта.

Выпускники сообщили, что в кабинете, где выдают дипломы, сидит представитель военкомата.

"Не выдают диплом пока не подпишешь повестку. Прямо в кабинете, в котором выдают диплом, сидит военком", — сказал один из студентов.

Второй выпускник ВУЗа рассказал, что уже ходил в военкомат по повестке. Парень рассказал, что там его пытались завербовать на службу по контракту, однако он отказал.

"Они пытаются заполучить подобных людей с высшим образованием, заключить контракт. Причем нагло, приходишь в военкомат с этой повесткой и тут же говорят, идите туда-то и заключайте контракт", — заявил студент.

На сайте учебного заведения сказано, что 21 февраля состоялось торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам 2023 года. Остальным же дипломы выдавали в дирекции института вместе с военным комиссаром.

В свою очередь в московском университете утверждают, что повестки были вручены трем студентам, которые поступали на целевое обучение от Минобороны РФ, но потом отказались учиться по военной специальности.

Напомним, 16 марта СМИ писали, что в Пензенском государственном университете РФ собираются выдавать студентам вместе с дипломами повестки о призыве. Военком области заявил, что такое решение было принято для того, чтобы выпускники после окончания учебы становились на учет по своей военной специальности.

Кроме того, журналисты сообщали, что в России университеты начали рассылать электронные повестки. В сообщении сказано, что им нужно явиться в военкомат в течение трех дней.