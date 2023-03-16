Нет подписи - нет диплома: в РФ студентам на выпускном будут вручать повестки, — росСМИ

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подметил, что такое решение было принято для того, чтобы выпускники после окончания учебы становились на учет по своей военной специальности.

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В одном из российских университетов собираются выдавать студентам-выпускникам вместе с дипломами повестки о призыве. Об этом сообщает портал PenzaInform.

Речь идет о Пензенском государственном университете РФ, где было официально согласована процедура выдачи дипломов. Теперь при получении документа о полном завершении учебы студент будет получать на руки повестку в военкомат.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков отметил, что делается это для того, чтобы будущие выпускники стали сразу на учет по своей военной специальности.

"В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности", — объяснил нововведение военком.

При этом, диплом никому не выдадут до тех пор, пока повестка не будет лично подписана, чтобы никто не смог уклониться. Касается это решение исключительно выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов, однако со временем затронет и другие учебные заведения по всей стране.

Стоит отметить, что частичная мобилизация в РФ продолжается, о чем 15 марта заявил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам граждане страны активно получают повестки, и этот процесс замечен как минимум в 35 регионах по всей стране.

Напомним, 16 марта росСМИ писали, что в России университеты начали рассылать электронные повестки своим студентам. Сразу несколько студентов Новосибирского государственного технического университета увидели в личном кабинете студента уведомления о том, что их вызывают повестками в военкомат.

15 марта росСМИ писали о том, что в Кремле ответили на сообщения о второй волне мобилизации в России. По информации медиа, россиянам уже скрыто раздают повестки, а в британской разведке рассказали, что военнослужащих из РФ не выпускают за границу. В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отрицает новую волну мобилизации.