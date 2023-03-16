Немає підпису — немає диплома: у РФ студентам на випускному вручатимуть повістки, — росЗМІ

Військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков зауважив, що таке рішення було ухвалено для того, щоб випускники після закінчення навчання ставали на облік за своїм військовим фахом.

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В одному з російських університетів збираються видавати студентам-випускникам разом із дипломами повістки. Про це повідомляє портал PenzaInform.

Йдеться про Пензенський державний університет РФ, де було офіційно узгоджено процедуру видачі дипломів. Тепер при отриманні документа про повне завершення навчання студент отримуватиме на руки повістку до військкомату.

Військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков зазначив, що робиться це для того, щоб майбутні випускники стали одразу на облік за своїм військовим фахом.

"В ПДУ є навчальний центр. Повістки вручатимуться, щоб випускники прибули і стали на облік за своєю військовою спеціальністю", — пояснив нововведення військком.

При цьому диплом нікому не видадуть доти, доки повістка не буде особисто підписана, щоб ніхто не зміг ухилитися. Стосується це рішення виключно випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів, проте згодом торкнеться й інших навчальних закладів по всій країні.

Варто зазначити, що часткова мобілізація в РФ продовжується, про що 15 березня заявив голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков. За його словами, громадяни країни активно отримують повістки, і цей процес помічений як мінімум у 35 регіонах по всій країні.

Нагадаємо, 16 березня росЗМІ писали, що в Росії університети почали розсилати електронні повістки своїм студентам. Одразу кілька студентів Новосибірського державного технічного університету побачили в особистому кабінеті студента повідомлення про те, що їх викликають повістками до військкомату.

15 березня росЗМІ писали про те, що у Кремлі відповіли на повідомлення про другу хвилю мобілізації в Росії. За інформацією медіа, росіянам вже приховано роздають повістки, а у британській розвідці розповіли, що військовослужбовців із РФ не випускають за кордон. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує нову хвилю мобілізації.