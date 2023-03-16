Чітко за планом: у 35 регіонах РФ почали активно роздавати повістки, – правозахисник

За словами Павла Чикова, про другу хвилю мобілізації поки не йдеться, але найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися тільки після указу президента.

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Росіяни почали активно отримувати повістки. Процес помічений щонайменше у 35 регіонах Російської Федерації. Про це вчора, 15 березня, заявив голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

Чиков навів список 35 регіонів, де розсилають повістки. Серед них — Москва, Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська та Мурманська області, Алтайський, Пермський, Красноярський та Краснодарський краї.

Звідки в нього ці дані, він не пояснив, але, за його оцінками, про другу хвилю мобілізації поки не йдеться. Правозахисник пояснив, що за законом влада може викликати у військкомат "для уточнення", якщо громадянин не повідомляє про зміну своїх даних протягом двох тижнів. Крім того, викликати можуть у період військових зборів.

У 35 регіонах РФ почали активно роздавати повістки

"Найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися тільки після указу президента. Такого указу не було, принаймні, не опубліковано", — сказав він.

Один із таких повісток із вимогою "з'явитися для уточнення документів військового обліку" спробували вручити кореспондентові видання "Новая газета Европа" у Москві.

Повістка кореспонденту видання "Новая газета Европа".

Нагадаємо, вчора, 15 березня в російських ЗМІ з'явилася подібна інформація, але йшлося про 15 регіонів РФ. Першими повістки почали масово отримувати жителі Воронезької області. Заявлена мета – актуалізація даних військового обліку. Роботодавців попередили про обов'язок відпускати співробітників за врученими повістками.

Нагадаємо, що 6 березня американський Інститут вивчення війни писав про повернення Кремля до "мовчазної мобілізації" росіян.

Британські розвідники 15 березня зазначали, що російським чиновникам частіше почали виписувати розпорядження щодо заборони пересування, зокрема з метою відпочинку за кордоном.