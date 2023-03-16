Строго по плану: в 35 регионах РФ начали активно раздавать повестки, – правозащитник

По словам Павла Чикова, о второй волне мобилизации речь пока не идет, но больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента.

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Россияне начали активно получать повестки. Процесс замечен минимум в 35 регионах Российской Федерации. Об этом вчера, 15 марта, заявил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Чиков привел список 35-ти регионов, где рассылают повестки. Среди них — Москва, Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края.

Откуда у него эти данные, он не объяснил, но, по его оценкам, о второй волне мобилизации речь пока не идет. Правозащитник объяснил, что по закону власти могут вызвать в военкомат "для уточнения", если гражданин не сообщает об изменении своих данных в течение двух недель. Кроме того, вызвать могут в период военных сборов.

В 35 регионах РФ начали активно раздавать повестки

"Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликовано", — сказал он.

Одну из таких повесток с требованием "явиться для уточнения документов воинского учета" попытались вручить корреспонденту издания "Новая газета Европа" в Москве.

Повестка корреспонденту издания "Новая газета Европа".

Напомним, вчера, 15 марта в российских СМИ появилась подобная информация, но речь шла о 15 регионах РФ. Первыми повестки начали массово получать жители Воронежской области. Заявленная цель — актуализация данных воинского учета. Работодателей предупредили об обязанности отпускать сотрудников по врученным повесткам.

Напомним, что 6 марта американский Институт изучения войны писал о возврате Кремля к "молчаливой мобилизации" россиян.

Британские разведчики 15 марта отмечали, что российским чиновникам чаще стали выписывать распоряжения по запрету передвижения, в том числе с целью отдыха за границей.