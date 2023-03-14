В Воронежской области РФ начали массово вручать повестки: что говорят в Кремле
Повестки будут выдавать по месту проживания и работы россиян. Цель мероприятия — якобы актуализировать данные воинского учета, заявили местные военкомы.
В Воронежской области начали вручать повестки военнообязанным россиянам. Об этом сообщило 14 марта правительство региона в Telegram.
"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона", — отметили власти.
В сообщении подчеркивается, что единственная цель вручения повесток — якобы актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах.
"Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — добавили в правительстве.
Работодателям напомнили об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке.
После появления новостей о вручении повесток в Воронежской области в Кремле заявили, что речи о второй волне мобилизации не идет.
"Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РосСМИ подсчитали, что за январь Песков 3 раза опровергал данные о вероятной мобилизации в России. А 13 февраля пресс-секретарь Кремля сказал, что в России не готовится продолжение частичной мобилизации.
Напомним, что в Украине за игнорирование повесток можно получить штраф от 3400 грн до 5100 гривен. Оплата штрафа не избавляет от обязанности прийти в военкомат.
А 9 марта военный комиссар Харьковской области Владимир Арап завил, что все идет к тому, чтобы выдавать повестки в электронном приложении "Дія".
В Центре национального сопротивления 9 марта предупредили, что РФ планирует весной начать мобилизацию на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Основой будут парни 2006 года рождения.