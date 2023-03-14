У Воронезькій області РФ почали масово вручати повістки: що говорять у Кремлі

Повістки видаватимуть за місцем проживання та роботою росіян. Мета заходу нібито актуалізувати дані воєнного обліку, заявили місцеві військкоми.

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У Воронезькій області почали вручати повістки військовозобов'язаним росіянам. Про це повідомив 14 березня уряд регіону у Telegram.

"Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону", — зазначила влада.

У повідомленні наголошується, що єдина мета вручення повісток — нібито актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах.

"Порядок денних вручатиметься переважно за місцем проживання громадян та їх роботи", — додали в уряді.

Роботодавцям нагадали про обов'язок відпустити співробітників до військкоматів за врученим порядком.

Після появи новин про вручення повісток у Воронезькій області в Кремлі заявили, що про другу хвилю мобілізації не йдеться.

"Друга хвиля мобілізації в Кремлі не обговорюється", — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

РосЗМІ підрахували, що за січень Пєсков тричі спростовував дані про ймовірну мобілізацію в Росії. А 13 лютого прессекретар Кремля сказав, що в Росії не готується продовження часткової мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні за ігнорування повісток можна отримати штраф від 3400 грн до 5100 гривень. Оплата штрафу не позбавляє обов'язку прийти у військкомат.

А 9 березня воєнний комісар Харківської області Володимир Арап заявив, що все йде до того, щоб видавати повістки в електронному додатку "Дія".

У Центрі національного спротиву 9 березня попередили, що РФ планує навесні розпочати мобілізацію на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Основою будуть хлопці 2006 року народження.