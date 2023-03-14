Мобілізація в Україні: яка відповідальність за неявку за повісткою для уточнення даних

У разі отримання повістки потрібно з'явитися до військкомату, інакше співробітник ТЦК може накласти штраф до 5100 грн. Якщо вчасно не сплатити стягнення, сума подвоїться, а на штрафника ляже ще й оплата виконавчих витрат.

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Юристи з Безоплатної правової допомоги пояснили, що буде, якщо не з'явитися до військкомату для уточнення особистих даних, який штраф потрібно заплатити в разі неявки та що буде, якщо проігнорувати адміністративне стягнення.

Чи можна проігнорувати повістку та не з'явитися у військкомат?

Варто зазначити, що йдеться про повістки, які видаються для уточнення особистих даних. Не варто плутати їх із мобілізаційним розпорядженням, за ігнорування якого передбачена кримінальна відповідальність.

Що буде, якщо проігнорувати повістку, видану з метою уточнення військово-облікових даних?

Може настати адміністративна відповідальність — штраф. Від 3400 грн до 5100 грн.

Чи можна оскаржити ухвалу про накладення штрафу за неявку до військкомату?

Можна подати скаргу на ухвалу в справі про адміністративне правопорушення. На це дається 10 днів із моменту винесення постанови.

Чи потрібно відносити в ТЦК квитанцію про сплату штрафу?

Необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається 3 робочі дні від дня закінчення строку, передбаченого для оплати штрафу.

Якщо сплатити штраф, чи потрібно з'являтися у військкоматі на порядку денному?

Оплата штрафу не позбавляє обов'язку з'явитися до військкомату.

Хто виписує штрафи за неявку до військкомату і що буде, якщо не сплатити штраф?

Хто ухвалює рішення про накладення штрафу?

Керівники ТЦК. Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення та мають право накласти адміністративне стягнення.

Якою має бути форма документа про штраф? Чи достатньо папірця від співробітників ТЦК із сумою та реквізитами?

Співробітник ТЦК має видати ухвалу про накладення адміністративного стягнення. Копія ухвали протягом 3 днів вручається під розписку або відправляється особі, щодо якої її винесли.

Скільки дається часу на сплату штрафу?

15 днів із дня вручення копії постанови. У разі оскарження ухвали — 15 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Що буде, якщо не сплатити штраф вчасно?

Постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби. Сума штрафу зросте вдвічі, також доведеться сплатити виконавчі витрати.

Нагадаємо, 9 березня військовий комісар Харківського об'єднаного комплектування полковник Володимир Арап розповів, що все йде до того, що українці отримуватимуть повістки через "Дію".