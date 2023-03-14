Мобилизация в Украине: какая ответственность за неявку по повестке для уточнения данных

В случае получения повестки нужно явиться в военкомат, иначе сотрудник ТЦК может наложить штраф до 5100 грн. Если вовремя не оплатить взыскание, сумма удвоится, а на штрафника ляжет еще и оплата исполнительных затрат.

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Юристы из Бесплатной правовой помощи объяснили, что будет, если не явиться в военкомат для уточнения личных данных, какой штраф нужно заплатить в случае неявки и что будет, если проигнорировать административное взыскание.

Можно ли проигнорировать повестку и не явиться в военкомат?

Стоит отметить, что речь идет о повестках, которые выдаются для уточнения личных данных. Не стоит путать их с мобилизационным распоряжением, за игнорирование которого предусмотрена уголовная ответственность.

Что будет, если проигнорировать повестку, которая выдана с целью уточнения военно-учетных данных?

Может наступить административная ответственность — штраф. От 3400 грн до 5100 грн.

Можно ли обжаловать постановление о наложении штрафа за неявку в военкомат?

Можно подать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении. На это дается 10 дней с момента вынесения постановления.

Нужно ли относить в ТЦК квитанцию об оплате штрафа?

Необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, который вынес постановление о штрафе. На это дается 3 рабочих дня от дня окончания срока, предусмотренного для оплаты штрафа.

Если оплатить штраф, нужно ли появляться в военкомате по повестке?

Оплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в военкомат.

Кто выписывает штрафы за неявку в военкомат и что будет, если не заплатить штраф?

Кто принимает решение о наложении штрафа?

Руководители ТЦК. Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и имеют право наложить административное взыскание.

Какой должна быть форма документа о штрафе? Достаточно ли бумажки от сотрудников ТЦК с суммой и реквизитами?

Сотрудник ТЦК должен выдать постановление о наложении административного взыскания. Копия постановления в течение 3 дней вручается под расписку или отправляется лицу, относительно которого его вынесли.

Сколько дается времени на оплату штрафа?

15 дней с дня вручения копии постановления. В случае обжалования постановления — 15 дней с дня сообщения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Что будет, если не заплатить штраф вовремя?

Постановление о штрафе передадут в государственную исполнительную службу. Сумма штрафа возрастет вдове, также придется оплатить исполнительные траты.

Напомним, 9 марта военный комиссар Харьковского объединенного комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что все идет к тому, что украинцы будут получать повестки через "Дію".