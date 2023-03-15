Кремль усиливает давление и запрещает госслужащим выезд за границу, – разведка Великобритании

Чиновники, по мнению ведомства, вынуждены отдать ФСБ свои загранпаспорта и другие документы. Подобные меры могут быть направлены на предотвращение случаев дезертирства среди чиновников.

Related video

Государственные служащие и работники разных уровней впервые с начала масштабного вторжения российских войск в Украину испытывают существенные ограничения на выезд за границу. Об этом 15 марта говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что, учитывая эти ограничения, некоторые чиновники, вероятно, были вынуждены свои паспорта и документы отдавать Федеральной службе безопасности. Сотрудники, близкие к государственным структурам, все чаще получают распоряжения относительно запрета передвижения. Это касается международных поездок на отдых.

Меры, действующие еще с советских времен, власти РФ решили расширить. При этом ограничения на поездки были ужесточены после российской аннексии Крыма в 2014 году. В британской разведке отметили, что меры могут быть направлены на предотвращение случаев дезертирства среди чиновников, чаще демонстрирующих недовольство правящим режимом.

Российские власти и дальше сосредотачиваются на усилении давления и управленческий аппарат. Потери в войне против Украины и экономическое падение, как утверждают британские разведчики, побуждают Кремль к решительным действиям. Внутри страны раздаются призывы прекратить войну против Украины.

Напомним, что в феврале британская разведка посвятила свой обзор планам Кремля провести новую мобилизацию в России. Власть, по мнению экспертов, намерена и дальше применять соответствующие меры, несмотря на то, что значительная часть мобилизованных россиян уже была отправлена на оккупированные территории. Как показал российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, 52% жителей РФ имели друзей или родственников, отправившихся воевать.