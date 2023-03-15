Кремль посилює тиск та забороняє держслужбовцям виїзд за кордон, – розвідка Великої Британії

Посадовці, на думку відомства, змушені віддати ФСБ свої закородонні паспорти та інші документи. Подібні заходи можуть бути спрямовані на запобігання випадкам дезертирства серед чиновників.

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Державні службовці та працівники різних рівнів вперше від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну зазнають суттєвих обмежень на виїзд за кордон. Про це 15 березня йдеться в огляді розвідки Міноборони Великої Британії.

У відомстві зазначили, що з огляду на ці обмеження деякі чиновники, ймовірно, були змушені свої паспорти та документи віддавати Федеральній службі безпеки. Працівники, що близькі до державних структур, все частіше отримують розпорядження щодо заборони пересування. Це стосується міжнародних поїздок на відпочинок.

Заходи, які діють ще з радянських часів, влада РФ вирішила розширити. При цьому обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму в 2014 році. У британській розвідці зазначили, що заходи можуть бути спрямовані на запобігання випадкам дезертирства серед чиновників, які частіше демонструють незадоволення правлячим режимом.

Російська влада й надалі зосереджується на посиленні тиску та управлінський апарат. Втрати у війні проти України та економічне падіння, як стверджують британські розвідники, спонукають Кремль до рішучих дій. Всередині країни лунають заклики припинити війну проти України.

Нагадаємо, що у лютому британська розвідка присвятила свій огляд планам Кремля провести нову мобілізацію в Росії. Влада, на думку експертів, має намір й надалі застосовувати відповідні заходи, попри те, що значна частина мобілізованих росіян вже була відправлена на окуповані території. Як показало російське опитування, проведене в грудні 2022 року, 52% жителів РФ мали друзів або родичів, які вирушили воювати.