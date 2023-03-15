У Кремлі відповіли на повідомлення про другу хвилю мобілізації у Росії

За інформацією росЗМІ, росіянам уже приховано роздають повістки, а у британській розвідці розповіли, що військовослужбовців з РФ не випускають за кордон. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує нову хвилю мобілізації.

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не обговорюється можливість проведення другої хвилі мобілізації населення. Про це посадовець сказав медіа "ТАСС".

"У нас немає таких обговорень", — повідомив Пєсков.

Друга хвиля мобілізації в Росії: що вже повідомлялось

6 березня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) написали, що Кремль повертається до "мовчазної мобілізації" росіян. Тобто громадян РФ закликають добровільно вступати до лав загарбницьких військ: розміщують оголошення про набір бійців у соцмережах, створюють мобільні призовні пункти для реклами контрактної служби та навіть радять йти у ЗС РФ схильним до суїциду. Окрім того, ворожа армія збирає дані про чоловіків, що проживають на окупованих територіях.

Пізніше росЗМІ з посиланнями на своїх читачів написали, що людям вручають повістки, але роблять це приховано. Мешканка Пензенської області РФ поділилась з журналістами, що в її регіоні планують мобілізувати три тисячі осіб.

Розвідка Міноборони Великої Британії 15 березня повідомила, що російські держслужбовці все частіше отримують розпорядження щодо заборони пересування. Чиновників не випускають за кордон на відпочинок, що британські розвідники вважають ознакою посилення тиску з боку Кремля.

Нагадаємо, 15 березня Дмитро Пєсков відповів на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про плани Кремля перенести столицю РФ з Москви вглиб країни.

Раніше, 14 березня, Пєсков прокоментував продовження "зернової угоди". Згадав про "глуху стіну колективного Заходу" та назвав виконання умов Росією "жестом доброї волі".