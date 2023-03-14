"Жест доброї волі від Росії": у Путіна прокоментували продовження "зернової угоди"

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Росія сподівається, що продовження "зернової угоди" призведе до зняття обмежень на постачання російської сільськогосподарської продукції.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував продовження "зернової угоди", поставивши на цьому свої акценти. Про це він 14 березня заявив у коментарі росЗМІ.

"Друга частина угоди, яка стосується нас, досі не виконана. Ми цінуємо зусилля, які робилися лінією ООН, особисто генеральним секретарем, але, попри це, пану Гутеррішу, на жаль, не вдалося пробити глуху стіну колективного Заходу. Умови, які узгоджувалися як неодмінна інтегральна частина угоди, не виконані. Як ви розумієте, угода не може стояти на одній нозі. Але це свого роду, звичайно, жест доброї волі з боку РФ у надії на те, що все-таки, після такого тривалого часу ті умови та зобов'язання, які були взяті на себе відомими сторонами, будуть виконані", — заявив Пєсков.

Він додав, що російська сторона сподівається, що частину угоди щодо зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції буде виконано.

"З цього приводу продовжуються контакти. Усі згодні з тим, що друга частина має бути виконана, і ми, як і раніше, сподіваємося в межах тієї доброї волі, яку російська сторона демонструє, що ця друга частина буде реалізована", — відповів Пєсков.

Раніше заступник МЗС Росії Олександр Глушко повідомив, що підтверджено пакетний характер "зернової угоди" із умовою того, "щоб усі обіцянки російській стороні були виконані". 13 березня у Женеві відбулися переговори між РФ та ООН з цього питання. У заяві йдеться, що РФ не проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення терміну 18 березня 2023 року, але не на 120 через певні "перешкоди" для Росії, які не дають експортувати сільськогосподарську продукцію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що згідно з угодами, Чорноморська зернова угода продовжується на 120 днів. Тому пропозиція РФ продовжити ініціативу на 60 днів суперечить договору. Кубраков заявив про очікування офіційної позиції з цього приводу ООН і Туреччини, які є гарантами ініціативи.