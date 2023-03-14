"Жест доброй воли от России": у Путина прокомментировали продление "зернового соглашения"

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Россия надеется, что продление "зернового соглашения" приведет к снятию ограничений на поставку российской сельскохозяйственной продукции.

Related video

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал продление "зернового соглашения", поставив на этом свои акценты. Об этом он 14 марта заявил в комментарии РосСМИ.

"Вторая часть соглашения, которая касается нас, до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, которые делались по линии ООН, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались не выполнены. Как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что все-таки, после столь длительного времени те условия и обязательства, взятые на себя известными сторонами, будут выполнены", — заявил Песков.

Он добавил, что российская сторона надеется, что часть соглашения по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции будет выполнена.

"По этому поводу продолжаются контакты. Все согласны с тем, что вторая часть должна быть исполнена, и мы по-прежнему надеемся в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что эта вторая часть будет реализована", — ответил Песков.

Ранее заместитель МИД России Александр Глушко сообщил, что подтвержден пакетный характер "зернового соглашения" с условием того, чтобы все обещания российской стороне были выполнены. 13 марта в Женеве прошли переговоры между РФ и ООН по этому вопросу. В заявлении говорится, что РФ не против очередного продления черноморской инициативы по истечении срока 18 марта 2023 года, но не на 120 из-за определенных "препятствий" для России, которые не дают экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что согласно соглашениям Черноморское зерновое соглашение продолжается на 120 дней. Поэтому предложение РФ продлить инициативу на 60 дней противоречит договору. Кубраков заявил об ожиданиях официальной позиции по этому поводу ООН и Турции, которые являются гарантами инициативы.