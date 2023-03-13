РФ согласилась продлить зерновую сделку, нарушая договор: Украина отреагировала

В МИД РФ сообщили, что согласны на продление зерновой сделки на такой короткий срок из-за неких "препятствий" для России, которые не дают экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

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Делегация РФ после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на 60 дней. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

Так, в заявлении говорится, что российская сторона не возражает против очередного продолжения черноморской инициативы после окончания срока 18 марта 2023 года. Однако лишь на 60 дней, а не на 120 из-за неких "препятствий" для России, которые не дают экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Также Вершинин рассказал о планах России на будущее участие в "черноморской сделке".

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхоз экспорта", — отметил замминистр иностранных дел РФ.

По его словам, речь идет о банковских платежах, транспортной логистике, страховке, "размораживании" финансовой деятельности, а также поставках аммиака через трубопровод "Тольятти-Одесса".

Реакция Украины

В Украине уже отреагировали на заявлении российской стороны. Так, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков у себя в Twitter написал, что, согласно соглашениям, Черноморская зерновая сделка продлевается на 120 дней. Поэтому предложение РФ продлить инициативу на 60 дней – противоречит договору.

"Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы" — написал Кубраков.

Черноморская зерновая инициатива

Документы Черноморской инициативы с Украиной, Россией, Турцией и ООН были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Июльское соглашение создало процедуры для безопасного экспорта зерна из определенных портов, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис.

Напомним, что СМИ сообщили, что ЕС продлил персональные санкции против РФ на полгода. Санкции, введенные против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России, еще на шесть месяцев продлили страны ЕС.

Также напомним, что в Украине продали Белгород-Днестровский порт. Победитель аукциона по продаже Белгород-Днестровского порта имеет 20 рабочих дней на оплату стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.