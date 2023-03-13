Заплатили 220 миллионов гривен: в Украине продали Белгород-Днестровский порт: кто станет новым собственником

Победитель аукциона по продаже Белгород-Днестровского порта имеет 20 рабочих дней на оплату стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.

Related video

В ходе аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, который 13 марта 2023 года провел Фонд государственного имущества за объект было предложено сумму в 220 миллионов гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

В правительстве рассказывают, что в последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенный ущерб. Так, в 2019-2021 годах ущерб колебался в пределах 23,5-28,5 миллиона гривен. За январь-сентябрь 2022 года порт тоже понес убытки — на 2,9 миллиона гривен. Сам порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

"Цель приватизации — это залог экономического роста. Когда на запущенное производство приходит новый владелец и вкладывает средства в его обновление, это способствует созданию новых рабочих мест, росту собранных налогов и увеличению ВВП. Для нас важно, чтобы порты развивались, ведь это увеличивает экспортный потенциал Украины", — рассказала министр экономики Юлия Свириденко Свириденко.

По данным издания "Интерфакс-Украина", победителем аукциона стала ООО "Укрдонинвест", которой владеет бизнесмен Виталия Кропачев. Отмечается, что "Укрдонинвест" также был участником торгов в аукционе по продаже порта "Усть-Дунайск" в январе 2023 года. Фирма была готова заплатить за объект почти 200 миллионов гривен, но проиграла.

Известно, что по условиям продажи порта предусмотрено погашение в течение полугода задолженности по зарплате и перед бюджетом в сумме, которая сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации. У победителя еще есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет подпишут договор купли-продажи.

Как происходила большая приватизация в Украине во время войны

По данным Фонда госимущества Украины, самыми крупными сделками в рамках приватизации в 2022 году были:

Мариловский спиртзавод в Тернопольской области, сумма сделки – 150 млн грн;

имущество одного из подразделений госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области – 70,3 млн грн;

научно-исследовательский институт "Эроторн" во Львове – 55 млн грн;

ювелирный завод "Кристалл" в Виннице – 45 млн грн;

50% пакета акций машиностроительного производственного объединения "Орион" – 80 млн грн.

Напомним,также, что в мае прошлого года экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров рассказал Фокусу, как приватизация может помочь восстановить украинскую экономику.