ЕС продлил персональные санкции против РФ на полгода, – СМИ

Санкции, введенные против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России, еще на шесть месяцев продлили страны ЕС.

Related video

Европейский Союз поддержал действие санкционного режима еще на шесть месяцев против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России в связи с намерениями Российской Федерации продолжать войну против Украины. Об этом 13 марта сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Для 1473 человек и 205 юрлиц продолжают действовать нормы относительно замораживания активов. Также им запрещен въезд на территорию стран экономического содружества.

"Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили – по крайней мере, сейчас", – отметил журналист.

Среди некоторых европейских политиков проходили дискуссии по дальнейшему введению санкций. В основном это были пророссийские силы, поддерживающие Кремль в его намерениях уничтожить Украину. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан якобы в феврале угрожал ветировать продление санкций, требуя, чтобы из списка изъяли четырех человек.

Большинство европейского политикума и дальше поддерживают ограничительные меры против России. Ранее останутся в силе и после постановления Суда ЕС санкции против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фокус сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против якобы имеющих отношение к российскому бизнесу букмекерских контор. Согласно указу главы государства, под санкции попали 120 физических лиц и 287 компаний.

Известно также, что в Литве решили заблокировать попавшие под санкции евросообщества российские пропагандистские телеканалы. Такие медиа начнут блокировку IP-адресов, по которым доступны телеканалы Российской Федерации, способствующие распространению пропагандистских сообщений. В частности, речь идет о тех, против которых ЕС ввел международные санкционные меры.