ЄС пролонгував персональні санкції проти РФ на пів року, – ЗМІ

Санкції, запроваджені проти майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб із Росії, ще на шість місяців пролонгували країни ЄС.

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Європейський Союз підтримав дію санкційного режиму ще на шість місяців проти майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб з Росії у зв’язку з намірами Російської Федерації продовжувати війну проти України. Про це 13 березня повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

Для 1473 осіб і 205 юросіб й надалі діють норми стосовно замороження активів. Також їм заборонено в’їзд на територію країн економічної співдружності.

"Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні наразі", – зазначив журналіст.

Серед деяких європейських політиків відбувалися дискусії щодо подальшого запровадження санкцій. Переважно це були проросійські сили, що підтримують Кремль у його намірах знищити Україну. Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан нібито у лютому погрожував ветувати продовження санкцій, вимагаючи, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Більшість європейського політикуму й надалі підтримують обмежувальні заходи проти Росії. Раніше залишаться чинними й після постанови Суду ЄС санкції проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Фокус повідомляв, що український президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти букмекерських контор, що нібито мають відношення до російського бізнесу. Згідно з указом керівника держави, під санкції потрапили 120 фізичних осіб та 287 компаній.

Відомо також, що у Литві вирішили заблокувати російські пропагандистські телеканали, які потрапили під санкції євроспільноти. Такі медіа почнуть блокування IP-адрес, за якими доступні телеканали Російської Федерації, що сприяють поширенню пропагандистських повідомлень. Зокрема, йдеться про ті, проти яких ЄС запровадив міжнародні санкційні заходи.