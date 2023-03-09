У Литві заблокують російські пропагандистські телеканали, які потрапили під санкції

У пресрелізі йдеться, що за продовження мовлення загрожуватиме адміністративна та кримінальна відповідальність, тому провайдерів закликали прислухатися до нововведення.

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У Литві почнуть блокування IP-адрес, за якими доступні пропагандистські телеканали Російської Федерації. Зокрема йдеться про ті, проти яких ЄС запровадила міжнародні санкції, про що повідомляють литовські ЗМІ.

Інтернет-провайдерам надійде обов'язкова вказівка видалити IP-адреси, завдяки яким були доступні такі російські пропагандистські телеканали: "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" і "РТР Планета". Проти них усіх були введені санкції Європейського Союзу.

"Під час моніторингу було встановлено, що приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їхньою допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" і "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів", — йдеться у матеріалі.

У провайдерів мереж електронного зв'язку буде не більше ніж п'ять робочих днів із дня набрання наказом чинності, щоб видалити можливість доступу до перелічених вище телеканалів.

Порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, 9 березня агентство PAR повідомляло, що Франція, Болгарія та Угорщина блокують санкції проти атомної енергетики Росії. До Брюсселя також надходить інформація про те, що Росатом у зв'язку з тим, що його не включили до десятого пакету санкцій ЄС, відчув себе "захищеним" і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

28 лютого президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що крайній пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації недостатньо ефективний.