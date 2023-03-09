В Литве заблокируют российские пропагандистские телеканалы, которые попали под санкции

В пресс-релизе говорится, что за продолжение вещания будет грозить административная и уголовная ответственности, поэтому провайдеров призвали прислушаться к нововведению.

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В Литве начнут блокировку IP-адресов, по которым доступные пропагандистские телеканалы Российской Федерации. В частности речь идет о тех, против которых ЕС ввела международные санкции, о чем сообщают литовские СМИ.

Интернет-провайдерам поступит обязательное указание удалить IP-адреса, благодаря которым были доступны следующие российские пропагандистские телеканалы: "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета". Против них всех были введены санкции Европейского Союза.

"В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов", — говорится в материале.

У провайдеров сетей электронной связи будет не более пяти рабочих дней со дня вступления приказа в силу, чтобы удалить возможность доступа к вышеперечисленным телеканалам.

Нарушения международных санкций влекут административную и уголовную ответственность.

Напомним, 9 марта агентство PAR сообщало, что Франция, Болгария и Венгрия блокируют санкции против атомной энергетики России. В Брюссель также поступает информация о том, что Росатом, в связи с тем, что его не включили в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя "защищенным" и начал расширять свою деятельность на другие сектора.

28 февраля президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение о том, что крайний пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации недостаточно эффективный.