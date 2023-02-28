Недостаточно амбициозен: президент Литвы разочарован 10-м пакетом санкций против РФ, — LRT

В Вильнюсе заверили украинцев, что они продолжат продвигать более жесткие ограничения по отношению к РФ и первые результаты можно будет увидеть в следующих пакетах от ЕС.

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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение о том, что крайний пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации недостаточно эффективный. Об этом сообщает портал LRT.

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, был принять десятый пакет международных санкций, однако он понравился далеко не всем. В Вильнюсе считают, что он недостаточно амбициозный и странам теперь нужно искать решения, которые реально согласовать.

"Во всех десяти пакетах, которые уже одобрены, были какие-то компромиссы. Если бы их не было — их не удалось бы принять вообще… И я не очень доволен последним пакетом санкций", — отметил Гитанас Науседа.

Президент Литвы призывает коллег включить в санкционный список "Росатом" и все руководство компании, которая приносит немалый доход в бюджет Российской Федерации. Страна продолжит продвигать усиление санкций, хоть это и достаточно дискомфортная тема для многих.

"Из-за определенных специфических интересов отдельных государств до сих пор это не было возможно. Но будут еще 11-й и 12-й пакеты", — отметил президент.

Напомним, 24 февраля США объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.

22 февраля Венгрия угрожала заблокировать принятие 10-го пакета санкций. Премьер-министр Виктор Орбан требовал вычеркнуть из списка четырех лиц.