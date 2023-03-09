Франция, Болгария и Венгрия блокируют санкции против атомной энергетики России, — PAP

В Брюссель также поступает информация о том, что Росатом, в связи с тем, что его не включили в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя "защищенным" и начал расширять свою деятельность на другие сектора.

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Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против сектора российской атомной энергетики, в том числе против Росатома. Об этом сегодня, 9 марта сообщает агентство PAP.

"Крупнейшим адвокатом сотрудничества в сфере атомной энергетики с Росатомом является Франция. Самая громкая — Венгрия, которая ссылается на национальную безопасность, как только заходит речь о возможных санкциях против Росатома. Болгария также заявляет, что опасается за безопасность поставок", — сообщил один из источников в ЕС.

Там также говорят об информации, что Росатом в связи с тем, что его не включили в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя защищенным и начал расширять свою деятельность на другие сектора.

"Украинская сторона просит ЕС поднять вопрос ядерного топлива, утверждая, что в Росатоме осознают, что имеют в Евросоюзе защитный зонтик, и все, что его касается, изъято из санкционной угрозы. Украинская сторона также информирует, что Росатом стал проявлять активность, не связанную прямо с атомной энергетикой" — сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош заявил, что Варшава настаивает на санкциях против российской атомной энергетики.

"Это один из польских постулатов. Мы работаем над этим в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Мы также обращаем внимание на то, что Росатом начинает использовать свой своеобразный иммунитет, расширяя деятельность на другие сферы", — сказал он.

Напомним, еще 13 февраля, В Варшаве заявили, что разочарованы первоначальным предложением 10-го пакета санкций против России, из-за отсутствия в списке Росатома.

28 февраля президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение о том, что крайний пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации недостаточно эффективный.

Напомним, 24 февраля США объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.

22 февраля Венгрия угрожала заблокировать принятие 10-го пакета санкций. Премьер-министр Виктор Орбан требовал вычеркнуть из списка четырех лиц.