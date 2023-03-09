Франція, Болгарія та Угорщина блокують санкції проти атомної енергетики Росії, — PAP

До Брюсселя також надходить інформація про те, що Росатом у зв'язку з тим, що його не включили до десятого пакету санкцій ЄС, відчув себе "захищеним" і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

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Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, зокрема проти Росатому. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє агентство PAP.

"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з Росатомом є Франція. Найгучніша — Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки йдеться про можливі санкції проти Росатома. Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку поставок", — повідомило одне із джерел у ЄС.

Там також говорять про інформацію, що Росатом через те, що його не включили до десятого пакету санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що в Росатомі усвідомлюють, що мають у Євросоюзі захисну парасольку і все, що її стосується, вилучено з погрози санкцій. Українська сторона також інформує, що Росатом став проявляти активність, не пов'язану прямо з атомною енергетикою" — повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти атомної енергетики.

"Це один із польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що Росатом починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", — сказав він.

Нагадаємо, ще 13 лютого у Варшаві заявили, що розчаровані первісною пропозицією 10-го пакету санкцій проти Росії через відсутність у списку Росатому.

28 лютого президент Литви Ґітанас Науседа висловив думку, що крайній пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації недостатньо ефективний.

Нагадаємо, 24 лютого США оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.

22 лютого Угорщина погрожувала заблокувати ухвалення 10-го пакету санкцій. Прем'єр-міністр Віктор Орбан вимагав викреслити із списку чотирьох осіб.