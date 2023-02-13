Немає "Росатому": Польща розчарована запропонованим 10-м пакетом санкцій проти Росії, — посол

Анджей Садось зазначив, що нові торговельні заборони коштуватимуть Кремлю приблизно €10 млрд, але вони не включають головні постулати, на яких наполягали Володимир Зеленський і Варшава.

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У Варшаві розчаровані початковою пропозицією 10-го пакету санкцій проти Росії. Про це в середу, 13 лютого, розповів посол Польщі в Євросоюзі Анджей Садось журналісту радіо RMF FM у Брюсселі.

Повідомляється, що попередній проєкт був представлений Єврокомісією країнам ЄС минулими вихідними. Сьогодні, за даними RMF FM, країни ЄС отримають митні коди для кожного з товарів, що підлягають санкціям, а в середу ЄК представить законопроєкт про санкції.

У Варшаві вважають, що проєкт "нижчий за очікуваний", оскільки не передбачає санкцій проти "Росатому". 9 лютого президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі закликав включити російську атомну галузь і "Росатом" до списку санкцій. Прохання Зеленського, як повідомляє RMF FM, підтримали польські партнери.

Також посол Польщі зазначив, що в попередньому проєкті немає санкцій за примусове усиновлення українських дітей. Крім того, відсутня головна вимога Польщі щодо антиросійських санкцій — виключення "Газпрому" із системи ЄЕР, яка видає сертифікати про низький рівень викидів СО2. Збентежила Варшаву також відсутність у запропонованих санкціях заборони на ввезення російських алмазів.

Водночас ЄС запропонував санкції проти 4 російських банків і заборону на імпорт російського каучуку, чого, крім усього іншого, добивалася й Польща. Пакет також має на меті включити додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія використовує під час виробництва зброї.

Повідомляється, що нові торгові заборони обійдуться Росії в €10 млрд, але, як повідомив RMF FM один із дипломатів, ці розрахунки зроблені в цінах 2021 року, що сильно завищено.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що ЄС готується прийняти 10 пакет санкцій щодо Російської Федерації, його введуть до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних із Росією.

Також нагадаємо, 6 лютого Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не запроваджує санкції проти Росії за її агресію проти України через те, що це може зашкодити економіці країни.