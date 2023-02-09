"Наш шлях додому — в Європу": головне з виступу Зеленського в Європарламенті (відео)

Главу держави зустрічали оплесками, а на гасло "Слава Україні" європейські парламентарі відповіли "Героям слава". Фокус в одному матеріалі зібрав головні тези, які озвучив Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті.

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед Європарламентом у Брюсселі. Про це у четвер, 9 лютого, повідомляє "Радіо Свобода", яке вело відповідну трансляцію.

Президента України зустрічали оплесками, а на гасло "Слава Україні!", яке вимовив Зеленський на початку свого виступу, європейські парламентарі відповіли, — "Героям слава!".

Фокус зібрав основні тези з виступу українського лідера.

"Усі ми європейці, поєднуємо ці два статуси представників Європи і лідерів Європи. У такому поєднанні відображається, що сучасна Європа дає світу — європейські правила життя, європейський спосіб життя, коли кожен і кожна мають значення. Верховенство права… Коли є різноманітність, є цінності, коли межі не порушені, але їх перетин не відчувається. Коли люди вірять у завтра й готові вийти на площу. Коли між президентом і протестувальником лише один бар'єр — чесні вибори. Така наша Європа, такий наш шлях життя, наш шлях додому".

"Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Усіх українців та українок, різного віку та різних політичних переконань, різної історії, але спільної з вами європейської історії".

"Загроза Європі полягає в тому, що є диктатор, з божевільними запасами радянської зброї та "підживленням" зброєю від інших диктатур", зокрема, від іранського режиму".

"Кремль цинічно крок за кроком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священна цінність людського життя була повністю знищена в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін. Все решта — тіла, здатні нести зброю, зокрема й в Україну".

"Російський режим ненавидить будь-яку різноманітність і пропагує ксенофобію. Однак Україна на одному полі разом з Європою у битві за захист загальнолюдських цінностей".

"Ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. Ми — українці на полі бою разом із вами".

"Лише перемога України гарантуватиме кожну зі спільних європейських цінностей".

"Кожна людина може вплинути на спільний результат і спільну перемогу".

"Хочу подякувати всім, хто допомагав нашим людям, нашим переселенцям, хто закликав лідерів збільшувати захист звичайних людей, хто виходив на площу, хто ставив питання, хто утримувався від спокус російської дезінформації, і хто поряд із нами у боротьбі за життя. Дякую вам. Я дякую всім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням: зброєю, амуніцією, паливом".

"Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива, очищається від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу, захищається від російських спецслужб, які влаштовували "полювання" на опонентів режиму в країнах Європи. Європа надала безпрецедентну військову допомогу Україні".

"Україна наближається до Європи. Й Україна буде членом Євросоюзу", упевнений глава держави.

"Європа завжди залишатиметься сильною, поки ми разом і піклуємося про європейський шлях... Слава всім українцям та українкам, хто в бою. Слава Україні!"

Зі свого боку, глава Європарламенту Роберта Метсола закликала лідерів країн ЄС надати Україні далекобійні системи та бойові літаки найближчим часом.

"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не лише словами, а й справами. Держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність", — сказала Метсола.

Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де відбудеться дводенний саміт глав держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу.

Раніше, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у Францію, де зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Робочій поїздці до Франції передувала зустріч Зеленського з британським прем'єром Ріші Сунаком і королем Великої Британії Карлом III у Лондоні.