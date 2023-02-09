"Наш путь домой — в Европу": главное из выступления Зеленского в Европарламенте (видео)
Главу государства встречали стоя аплодисментами, а на лозунг "Слава Украине" европейские парламентарии ответили "Героям слава". Фокус в одном материале собрал главные тезисы, которые Владимир Зеленский озвучил во время выступления в Европарламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает "Радио Свобода", которое вело соответствующую трансляцию.
Президента Украины встречали аплодисментами, а на лозунг "Слава Украине!", который произнес Зеленский в начале своего выступления, европейские парламентарии ответили, — "Героям слава!".
Фокус собрал основные тезисы из выступления украинского лидера.
- "Все мы европейцы, совмещаем эти два статуса представителей Европы и лидеров Европы. В таком совмещении отражается, что современная Европа дает миру – европейские правила жизни, европейский способ жизни, когда каждый и каждая имеют значение. Верховенство права… Когда есть разнообразие, есть ценности, когда границы не нарушены, но их пересечение не чувствуется. Когда люди верят в завтра и готовы выйти на площадь. Когда между президентом и протестующим только один барьер – честные выборы. Такова наша Европа, таков наш путь жизни, наш путь домой."
- "Сейчас я тут, чтобы защитить путь домой нашего народа. Всех украинцев и украинок, разного возраста и разных политических убеждений, разной истории, но общей с вами европейской истории"
- "Угроза Европе заключается в том, что есть диктатор, с сумасшедшими запасами советского оружия и "подпиткой" оружием от других диктатур", в частности, от иранского режима."
- Кремль цинично шаг за шагом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы. Священная ценность человеческой жизни была полностью уничтожена в России. Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен. Все остальные — тела, способные нести оружие, в том числе и в Украину."
- "Российский режим ненавидит всякое разнообразие и пропагандирует ксенофобию. Однако Украина на одном поле вместе с Европой в битве за защиту общечеловеческих ценностей".
- "Мы защищаемся от самой большой наибольшей анти-европейской силы современного мира. Мы — украинцы на поле боя вместе с вами"
- "Только победа Украины будет гарантировать каждую из общих европейских ценностей."
- "Каждый человек может повлиять на общий результат и общую победу."
- "Хочу поблагодарить всех, кто помогал нашим людям, нашим переселенцам, кто призывал лидеров увеличивать защиту обычных людей, кто выходил на площадь, кто задавал вопросы, кто воздерживался от соблазнов российской дезинформации, и кто рядом с нами в борьбе за жизнь. Благодарю вас. Я благодарю всех, кто помогает Украине жизненно необходимым снабжением: оружием, амуницией, топливом."
- "Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, защищается от российских спецслужб, устраивавших "охоту" на оппонентов режима в странах Европы. Европа предоставила беспрецедентную военную помощь Украине".
- "Украина близится к Европе. И Украина будет членом Евросоюза, уверен глава государства."
- "Европа всегда будет оставаться сильной, пока мы вместе и заботимся о европейском пути… Слава всем украинцам и украинкам, кто в бою. Слава Украине!"
В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола призвала лидеров стран ЕС предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты в ближайшее время.
"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить не только словами, но и делами. Государства должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставления дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", — сказала Метсола.
Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где состоится двухдневный саммит глав государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза.
Ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с офицаильным визитом во Францию, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Рабочей поездке во Францию предшествовала встреча Зеленского с британским премьером Риши Сунаком и королем Великобритании Карлом III в Лондоне.