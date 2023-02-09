"Наш путь домой — в Европу": главное из выступления Зеленского в Европарламенте (видео)

Главу государства встречали стоя аплодисментами, а на лозунг "Слава Украине" европейские парламентарии ответили "Героям слава". Фокус в одном материале собрал главные тезисы, которые Владимир Зеленский озвучил во время выступления в Европарламенте.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает "Радио Свобода", которое вело соответствующую трансляцию.

Президента Украины встречали аплодисментами, а на лозунг "Слава Украине!", который произнес Зеленский в начале своего выступления, европейские парламентарии ответили, — "Героям слава!".

Фокус собрал основные тезисы из выступления украинского лидера.

"Все мы европейцы, совмещаем эти два статуса представителей Европы и лидеров Европы. В таком совмещении отражается, что современная Европа дает миру – европейские правила жизни, европейский способ жизни, когда каждый и каждая имеют значение. Верховенство права… Когда есть разнообразие, есть ценности, когда границы не нарушены, но их пересечение не чувствуется. Когда люди верят в завтра и готовы выйти на площадь. Когда между президентом и протестующим только один барьер – честные выборы. Такова наша Европа, таков наш путь жизни, наш путь домой."

"Сейчас я тут, чтобы защитить путь домой нашего народа. Всех украинцев и украинок, разного возраста и разных политических убеждений, разной истории, но общей с вами европейской истории"

"Угроза Европе заключается в том, что есть диктатор, с сумасшедшими запасами советского оружия и "подпиткой" оружием от других диктатур", в частности, от иранского режима."

Кремль цинично шаг за шагом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы. Священная ценность человеческой жизни была полностью уничтожена в России. Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен. Все остальные — тела, способные нести оружие, в том числе и в Украину."

"Российский режим ненавидит всякое разнообразие и пропагандирует ксенофобию. Однако Украина на одном поле вместе с Европой в битве за защиту общечеловеческих ценностей".

"Мы защищаемся от самой большой наибольшей анти-европейской силы современного мира. Мы — украинцы на поле боя вместе с вами"

"Только победа Украины будет гарантировать каждую из общих европейских ценностей."

"Каждый человек может повлиять на общий результат и общую победу."

"Хочу поблагодарить всех, кто помогал нашим людям, нашим переселенцам, кто призывал лидеров увеличивать защиту обычных людей, кто выходил на площадь, кто задавал вопросы, кто воздерживался от соблазнов российской дезинформации, и кто рядом с нами в борьбе за жизнь. Благодарю вас. Я благодарю всех, кто помогает Украине жизненно необходимым снабжением: оружием, амуницией, топливом."

"Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, защищается от российских спецслужб, устраивавших "охоту" на оппонентов режима в странах Европы. Европа предоставила беспрецедентную военную помощь Украине".

"Украина близится к Европе. И Украина будет членом Евросоюза, уверен глава государства."

"Европа всегда будет оставаться сильной, пока мы вместе и заботимся о европейском пути… Слава всем украинцам и украинкам, кто в бою. Слава Украине!"

В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола призвала лидеров стран ЕС предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты в ближайшее время.

"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить не только словами, но и делами. Государства должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставления дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", — сказала Метсола.

Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где состоится двухдневный саммит глав государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза.

Ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с офицаильным визитом во Францию, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Рабочей поездке во Францию предшествовала встреча Зеленского с британским премьером Риши Сунаком и королем Великобритании Карлом III в Лондоне.