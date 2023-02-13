Банки, бітум, каучук: ЄС готує 10-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну

Обмеження стосуватимуться приватного "Альфа-банку", російських пропагандистів і, можливо, алмазів, але вони знову під питанням. Під санкції також потраплять компанії та люди в інших країнах, які співпрацюють із "вагнерівцями".

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Європейський Союз готується ухвалити 10-й пакет санкцій щодо Російської Федерації, його введуть до роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у понеділок, 13 лютого, пише видання Politico з посиланням на європейських чиновників і дипломатів.

Які нові обмеження запровадять проти Росії

Фінансові санкції. ЄС готується запровадити обмеження проти чотирьох банків у РФ, включаючи найбільшу російську приватну фінансову установу — "Альфа-банк", заснований російсько-ізраїльським мільярдером Михайлом Фрідманом.

Заборона на участь росіян у радах директорів критично важливих інфраструктурних підприємств у Євросоюзі. Наприклад, йдеться про електричні мережі або постачання газу.

Під нові санкції потраплять 130 організацій та громадян РФ. Серед них — російські чиновники, високопоставлені військові, пропагандисти, а також компанії та приватні особи в інших державах, які пов'язані з повномасштабною війною Росії або співпрацюють з ПВК "Вагнер". Журналісти пишуть, що це Іран і африканська країна Малі.

Нові торгові заборони стосуватимуться імпорту в ЄС російського каучуку, асфальту та бітуму, а також експорту до Росії європейських товарів, включаючи вантажівки, будівельні машини, насоси та іншу техніку, що використовується у будівельному секторі.

У 10 пакеті також будуть додаткові обмеження на експорт електронних компонентів, які країна-агресор зможе використовувати для виробництва озброєння.

Заборона на постачання російських алмазів все ще перебуває під питанням.

Наразі невідомо, яким буде остаточний пакет санкцій проти Росії.

Нові обмеження планується обговорити у середу, 15 лютого.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з Росією. Здебільшого всі фігуранти є підприємцями чи директорами компаній.

15 січня президент України схвалив запровадження санкцій проти 198 діячів культури та медіасфери РФ, зокрема проти Лариси Доліної, Філіпа Кіркорова, Дмитра Білана та інших.